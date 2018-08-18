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Погибшего в Таджикистане альпиниста похоронили в Воронеже
18 августа 2018, 18:23 [ «Аргументы Недели» ]
В субботу, 18 августа, на Буденновском кладбище в Воронеже прошли похороны альпиниста Тимура Барабанова, погибшего в горах Таджикистана при аварии вертолета. Об этом сообщает председатель воронежской Федерации альпинизма Екатерина Данилкова.
По словам Данилковой, около 200 человек пришли проводить Тимура в последний путь. Как сообщают РИА Новости, ранее федерация открыла сбор средств для семьи Барабанова. По информации председателя, родственники Тимура получили порядка 100 тысяч рублей.
Напомним, что 26 августа Вертолет Ми-8 с 15 альпинистами и тремя членами экипажа совершил жесткую посадку в горах. Погибли два летчика и трое альпинистов из России.
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