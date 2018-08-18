Погибшего в Таджикистане альпиниста похоронили в Воронеже

В субботу, 18 августа, на Буденновском кладбище в Воронеже прошли похороны альпиниста Тимура Барабанова, погибшего в горах Таджикистана при аварии вертолета. Об этом сообщает председатель воронежской Федерации альпинизма Екатерина Данилкова.

По словам Данилковой, около 200 человек пришли проводить Тимура в последний путь. Как сообщают РИА Новости, ранее федерация открыла сбор средств для семьи Барабанова. По информации председателя, родственники Тимура получили порядка 100 тысяч рублей.

Напомним, что 26 августа Вертолет Ми-8 с 15 альпинистами и тремя членами экипажа совершил жесткую посадку в горах. Погибли два летчика и трое альпинистов из России.