Украинская армия проиграет из-за «окопной войны»

«Окопная война» может стать причиной проигрыша украинской армии. Такое мнение в разговоре с корреспондентом АН высказал один из представителей штаба военного командования армии Донецкой народной республики с позывным Ворон.

По словам Ворона украинские военные уже проиграли. Они устали от войны и бегут из зоны конфликта на Донбассе. По словам офицера, сейчас на Украине отмечается повальное дезертирство из воинских частей. Причиной это стало длительное нахождение военных в зоне боевых действий.

Военный конфликт на Донбассе с 2015 года находится в стадии позиционной, или так называемой, окопной войны. Движения по фронту нет никакого. Обе стороны удерживают занятые ранее позиции. Сложившаяся ситуация оказывает большое психологическое давление на бойцов, находящихся в окопах.

Ворон объяснил, что сейчас у армии ДНР есть существенное преимущество в окопной войне. Бойцам армии республики тоже тяжело находиться в окопах без движения, но они психологически более устойчивы. На Украине контрактники жалуются на сильную усталость, большие нагрузки и разлады в семье. И эти проблемы там стали массовыми. В армии ДНР проблемы большей частью носят локальный характер. Повального бегства из вооруженных сил в республике нет. Чаще всего военнослужащие, увольняются для того, чтобы перейти в другое подразделение, сменить окружающую обстановку, и попросту перейти на другие окопы.