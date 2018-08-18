Неизвестные взломали аккаунт радиостанции "Эхо Москвы" на YouTube и уничтожили его. Об этом сегодня в своем Telegram сообщил главный редактор станции Алексей Венедиктов.

По его словам, пока все трансляции переводятся на канал "Эхо-Общество". В настоящее время ведутся работы по восстановлению канала, на который были подписаны более двухсот тысяч пользователей.

"Очень скоро мы вернемся. Не грустите", - подбодрил аудиторию Венедиктов.