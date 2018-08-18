Ученые-медики выявили, как диагностировать болезнь Паркинсона на ранней стадии

Ученые Сеульского национального университета провели исследование и выявили взаимосвязь состояния сетчатки глаза и клеток головного мозга, которые начинают погибать на ранней стадии болезни Паркинсона. Автор исследования Джи-Янг Ли заявила, что о начале этого серьезного заболения может сказать сетчатка глаза. Ученые: даже легкий удар по голове может вызвать развитие болезни Паркинсона

Результаты исследования появились в научном журнале Neurology. Согласно выводам южнокорейских ученых, на ранней стадии развития болезни Паркинсона из-за гибели клеток головного мозга происходит истончение сетчатки глаз, - сообщает РИА Новости.

Болезнь Паркинсона, которую пока не удается вылечить, приводит к потере подвижности из-за сокращения количества нервных клеток и недостатка вырабатываемого ими дофамина. Недостаток этого вещества в организме приводит к повышенной инертности и замедлению когнитивных процессов.

Риск возникновения болезни Паркинсона увеличивается на 50 процентов, если человек когда-либо получал даже легкий удар по голове. Данную информацию предоставили ученые из университета Калифорнии.