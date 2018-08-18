В Екатеринбурге автоледи перепутала педали, автомобиль сбил людей на остановке

В Екатеринбурге в пятницу, 17 августа, утром серьезное ДТП, в результате которого пострадали несколько человек, произошло в районе Южного автовокзала. Женщина - водитель автомобиля "NISSAN" перепутала педали, и машина въехала в автобусную остановку. Среди пострадавших оказался 13-летний подросток. Все пострадавшие люди находились на остановке, ожидали транспорт.

Видеозапись ДТП попала в сеть. По данным полиции, пострадал 78-летний мужчина, с места он был госпитализирован с травмой головы. Два человека от медицинской помощи отказались.

Екатеринбургские СМИ узнали, что за рулем машины находилась 55-летняя женщина с водительским стажем 4 года. По словам очевидцев, женщина-водитель встретила родственника на автовокзале и начала трогаться с места. Автоледи резко нажала на газ и врезалась во впереди стоящую машину. Её вынесло на дорогу, она переключила на задний ход, резко нажала на газ и поехала назад. В районе остановки сбила всех, кто не успел убежать. Очевидцы говорят, что машина пятилась с огромной скоростью, - сообщает Znak.com.

Следственным отделом по Чкаловскому району города Екатеринбург областного СКH организована доследственная проверка данного ДТП.