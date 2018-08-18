//Новости партнеров
//НАШИ ПАРТНЕРЫ
//Новости marketgid
//новости 24СМИ
//Поп-новости
- Фото Юлии Зиминой без макияжа вызвало ажиотаж в сети
- "Она влюбилась, она не виновата", стало известно имя любовницы мужа Риты Дакоты
- Волочкова возмутила новыми фото: со священником и шпагат на дереве
- Певец Данко отказывается помогать больной дочери, алименты требуют через суд
//Новости news.net.finam.ru
//Сад и огород
//самое читаемое
//Общество 18+
В Екатеринбурге автоледи перепутала педали, автомобиль сбил людей на остановке
18 августа 2018, 13:31 [ «Аргументы Недели» ]
В Екатеринбурге в пятницу, 17 августа, утром серьезное ДТП, в результате которого пострадали несколько человек, произошло в районе Южного автовокзала. Женщина - водитель автомобиля "NISSAN" перепутала педали, и машина въехала в автобусную остановку. Среди пострадавших оказался 13-летний подросток. Все пострадавшие люди находились на остановке, ожидали транспорт.
Видеозапись ДТП попала в сеть. По данным полиции, пострадал 78-летний мужчина, с места он был госпитализирован с травмой головы. Два человека от медицинской помощи отказались.
Екатеринбургские СМИ узнали, что за рулем машины находилась 55-летняя женщина с водительским стажем 4 года. По словам очевидцев, женщина-водитель встретила родственника на автовокзале и начала трогаться с места. Автоледи резко нажала на газ и врезалась во впереди стоящую машину. Её вынесло на дорогу, она переключила на задний ход, резко нажала на газ и поехала назад. В районе остановки сбила всех, кто не успел убежать. Очевидцы говорят, что машина пятилась с огромной скоростью, - сообщает Znak.com.
Следственным отделом по Чкаловскому району города Екатеринбург областного СКH организована доследственная проверка данного ДТП.
Михаил Делягин о роли "общаков" в работе ЦБ
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контентДобавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях
Обсудить наши публикации можно здесь:
//Подписаться на рассылку эксклюзива от АН
//Политика
//В мире
//Новости Гнездо.ру
//В мире
В сети высмеяли украинскую крылатую ракету, анонсированную Турчиновым
//Новости ADWILE
//Новости МирТесен
//В мире
Певец Данко отказывается помогать больной дочери, алименты требуют через суд
//В мире
Эрдоган: Турция ведет подготовку строительства канала "Стамбул"
//Новости партнеров
//Политика
//В мире
В Гане объявили неделю траура по причине смерти экс-генсека ООН Кофи Аннана
Во Львове пришлось эвакуировать людей из затопленных ливнем автомобилей
//Политика
//Политика
//Новости СМИ2
//Криминал
//Общество
В Екатеринбурге автоледи перепутала педали, автомобиль сбил людей на остановке
//Спорт
//Новости Redtram
//Авто
Доля дизельных легковых авто на российском рынке составила 8%
//Общество
На Алтае "скорая" отказалась госпитализировать мужчину, он умер через день
//Политика
Глава МИД Украины отреагировал на приглашение Путина в Австрию
//Авто
//Общество
//Политика
На отказ США финансировать стабилизацию Сирии Захарова отреагировала шуткой
Жена футболиста Инна Жиркова чуть не погибла с младшим сыном в Испании
//Хайтек
//Общество
В Москве несколько станций закрыты на Филевской линии метрополитена
Агентство Fitch отметило устойчивость российской экономики к санкциям США
//В мире
//Культура
//Общество