В Алтайском крае следователям пришлось разбираться по факту смерти молодого мужчины, обратившегося за помощью к медикам с жалобой на сильную боль в животе. По версии следствия, 15 июля молодой мужчина из Барнаула отдыхал со своей семьей и друзьями на турбазе на реке Катунь.

Вечером у него так прихватило живот, что ему вызвали "скорую помощь". Приехавшие по вызову врачи скорой помощи КГБУЗ "Алтайская ЦРБ" поставили мужчине с острой болью живота обезболивающий укол. Забрать его в больницу медики отказались.

Через некоторое время молодому человеку стало еще хуже. На повторный вызов "скорая помощь" не выехала. На следующий день по дороге в Барнаул молодой мужчина скончался от перитонита.

Белокурихинским межрайонным следственным отделом СУ СКР по Алтайскому краю по результатам доследственной проверки возбуждено уголовное дело по статье "причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей".

В ходе расследования уголовного дела предстоит установить наличие причинно-следственной связи между оказанием ненадлежащей помощи медиками и гибелью мужчины. Следствием ведется сбор и закрепление доказательств по уголовному делу. Расследование продолжается.