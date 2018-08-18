Украинские туристы попали в ДТП на автобусе в Польше

Экскурсионный автобус с украинскими туристами попал в дорожно-транспортное происшествие в Польше. В результате ДТП три человека погибли и более 50 человек пострадали. Польские СМИ сообщили, что туристический автобус с украинскими госномерами упал со склона в Подкарпатском воеводстве и перевернулся.

Уточняется, что экскурсионный автобус перевозил туристов из Львова. В больницу доставлен 51 человек, - передает RT.

В начале августа в Витебской области Беларуси недалеко от Орши ночью перевернулся туристический автобус, следовавший по маршруту Киев — Таллин. В автобуса находились 53 человека — граждане Украины, Молдовы и России.