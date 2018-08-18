В Сети за 1 миллион рублей‍ продают шлем Гагарина

В российском сегменте сети Интернет появилось объявление о продажи шлема от скафандра, который был предназначен для тренировок первого космонавта СССР, легендарного Юрия Гагарина. Похитители барокамеры Гагарина сдали ее на металлолом

По словам продавца, деталь от скафандра подлинная и имеет сопроводительные документы: автор объявления опубликовал снимок экспертного заключения на шлем, выданного в Институте естествознания и техники РАН.

По утверждению предприимчивого дельца, это один из двух шлемов, изготовленных на заводе «Звезда». Стоимость данного раритета составляет практически 1 миллион рублей.

Согласно тексту объявления, забрать «товар» будущий владелец может в центре управления полетами, расположенном в городе Королев. Разговор с продавцом опубликовала газета «Известия».