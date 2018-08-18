Экс-депутата, обманувшего Федора Смолова на 200 миллионов, оставили в СИЗО

Экс-депутат Ильдар Самиев, обвиненный в мошенничестве в особо крупном размере, оставлен под стражей в СИЗО. Предприниматель обманул нападающего сборной России Федора Смолова на 200 миллионов рублей.

Дело в том, что футболист приобрел квартиру площадью 194 квадратных метров в элитном столичном жилом комплексе в Хамовниках. Однако вскоре после покупки выяснилось, что недвижимость находится в залоге у банка. Спортсмен подписал дополнительное соглашение к договору купли-продажи. Продавец обязался расплатиться с банком в течение двух месяцев и снять обременение с квартиры Смолова, но не сделал этого.

Это уже не первая крупная афера Самиева. Ранее педприниматель оформил договор-купли продажи на участок земли в Подмосковье. А затем взяв у покупателя более 840 тысяч долларов, так и не оформил документы на недвижимость.

Предприниматель просил смягчит меру наказания на подписку о невыезде. Для этого он добровольно выплатил денежную компенсацию пострадавшим, в том числе и Федору Смолову.

Сам спортсмен предпочитает держаться подальше от уголовного разбирательства и не комментирует происходящее. Он объяснил, что не занимался покупкой недвижимости. Он лишь дал деньги своему отцу, который и стал участником сделки, в результате которой семья Смолова едва не осталась и без квартиры и без денег.