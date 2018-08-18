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В Москве несколько станций закрыты на Филевской линии метрополитена
18 августа 2018, 08:58 [ «Аргументы Недели» ]
В Москве в субботу и воскресенье, 18 и 19 августа, несколько станций закрыты для пассажиров на Филевской линии метрополитена. Закрыты станции: «Студенческая», «Кутузовская», «Фили», «Багратионовская», «Филевский парк» и «Пионерская».
По данным московских транспортников, не будет движения поездов между станциями «Кунцевская» и «Киевская» в связи с капитальным ремонтом путевой инфраструктуры и станций. Для пассажиров на эти дни специально организовано движение автобусов.
Москвичи и гости столицы пассажиры смогут воспользоваться автобусами, следующими по компенсационным маршрутам КМ1 и КМ2, чтобы добраться до места назначения.
В понедельник, 20 августа, в 5.30 утра поезда возобновят движение по указанному участку голубой ветки.
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