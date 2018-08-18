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Лондонский суд второй раз арестовал миллиардные активы экс-сенатора Ямала

18 августа 2018, 08:08 [ «Аргументы Недели» ]

Лондонский суд второй раз арестовал миллиардные активы экс-сенатора Ямала

Активы российского миллиардера, бывшего сенатора Ямала Дмитрия Ананьева уже второй раз арестовывает Высокий суд Лондона. Вместе с ним заморожены и счета его брата Алексея. Это произошло на следующий день после того, как ВТБ объявил о намерении купить акции банка, принадлежащего братьям.

Решением суда Британского королевства, как пишет РБК, под арест попадают «любые акции или доли в ПАО «Банк Возрождение», которыми владеют ответчики, прямо или косвенно». Это уже второй судебный арест денежных активов Ананьевых. Впервые Высокий суд Лондона вынес решение по иску клиентов «Промсвязьбанка», которые в 2017 году неудачно вложились в бизнес-структуры. Тогда были заморожены активы на общую сумму 11 миллионов фунтов и 15,6 миллиона долларов, сейчас под арестом оказались 11,2 млн долларов и 500 тысяч евро.

В первый раз Дмитрию Ананьеву удалось снять арест со своих средств.

Михаил Делягин о роли "общаков" в работе ЦБ

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