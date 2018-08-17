Добровольцы-россияне теперь едут на Донбасс учиться воевать

Новые добровольцы из России отправляются на Донбасс, чтобы научиться воевать. Об этом корреспонденту АН рассказал командир роты одного из подразделений армии Луганской народной республики с позывным Леший.

В последнее время поток новых добровольцев из России на Донбасс значительно схлынул. Приезжающие новички зачастую не умеют ничего.

«Я не знаю, зачем они теперь идут на войну», — рассказывает Леший: «Боевого опыта нет, войну не хапнули. Буквально позавчера ко мне приходит парень из Дагестана, просится на войну. По-русски разговаривает с трудом. Раньше работал грузчиком. Спрашиваю его, зачем тебе на войну. Говорит, хочу научиться воевать».

Узнав причину желания попасть в зону боевых действий, сам доброволец-россиянин Леший, от новобранца отказался. Офицер рекомендовал обратиться в военкомат.

По словам Лешего, это уже третий случай, когда к нему обращается приехавший из России новобранец, никогда не нюхавший пороху. На вопрос зачем они приехали на войну, добровольцы-новички ответили, чтобы научиться воевать.