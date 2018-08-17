У Романа Павлюченко родился третий ребенок

Бывший футболист сборной России Роман Павлюченко в третий раз стал отцом. У него родилась очаровательная дочка, которую назвали Евой. 36-летний спортсмен и его возлюбленная Лариса принимают поздравления.

О прибавлении в семействе Роман сообщил в соцсети, написав, что сегодня на земле "самый светлый праздник". У супругов уже есть две дочери – Кристина и Мила. Лариса, в свою очередь, наисала, что все произошло очень быстро и неожиданно.

Публикация от Roman Pavlyuchenko (@pavlyuchenko_1981)17 Авг 2018 в 6:22 PDT