У Романа Павлюченко родился третий ребенок
17 августа 2018, 19:36 [ «Аргументы Недели» ]
Бывший футболист сборной России Роман Павлюченко в третий раз стал отцом. У него родилась очаровательная дочка, которую назвали Евой. 36-летний спортсмен и его возлюбленная Лариса принимают поздравления.
О прибавлении в семействе Роман сообщил в соцсети, написав, что сегодня на земле "самый светлый праздник". У супругов уже есть две дочери – Кристина и Мила. Лариса, в свою очередь, наисала, что все произошло очень быстро и неожиданно.
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