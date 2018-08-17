Военные ДНР ждут парада в Киеве на день независимости Украины

С определенным интересом ожидаем самого парада, а именно прохождения техники. С таким заявлением выступил один из представителей силовых структур Донецкой народной республики.

По данным разведки вооруженных сил республики в настоящий момент на Украине разоружают технику, которая примет участие в параде, посвященном дню независимости этой страны. Там снимают затворы со стрелкового оружия и демонтируют пусковые установки с техники.

Представитель силовых структур ДНР отметил, что в республике ждут парада. Этот интерес связан с результатами проверки подразделений ВСУ группировки «Запад». Она завершилась на прошлой неделе.

Украинские инспекторы выявили массу нарушений. 75 танков разукомплектованы, у 106 боевых машин пехоты нет двигателей, либо они не работают, у самоходных гаубиц изношены стволы, либо неисправны механизмы заряжания. У крупнокалиберных гаубиц стволы и вовсе сильно заржавели.