Что произошло сегодня утром на Таганско-Краснопресненской линии метро

В Москве в пятницу, 17 августа, сбой в движении поездов произошел на Таганско-Краснопресненской линии метрополитена. Пассажиры столичной подземки, совершающие поездки по "фиолетовой» ветке", рассказывали, что дольше, чем обычно, приходилось ждать поезда на станциях, и поезда стояли в туннелях и на платформах "от 10 до 20 минут". И это в утренний "час пик".

"На Таганско-Краснопресненской линии увеличены интервалы движения поездов по техническим причинам. Делаем все возможное для скорейшего ввода движения в график", - сообщалось в Твиттер метрополитена.

По словам пассажиров, проблемы на Таганско-Краснопресненской линии начались примерно в 9:50, когда многие торопились на работу. Люди переживали, что из-за опоздания работодатели могут наказать материально.

По некоторым данным, сегодня на Таганско-Краснопресненской линии сломался светофор.

Ежедневно метрополитеном в Москве пользуются более 7 миллионов пассажиров.

Ранее 15 августа на Замоскворецкой линии произошел сбой в движении поездов. Из-за неисправности контактного рельса на станции "Автозаводская" было временно приостановлено движение поездов на участке от станции "Новокузнецкая" до станции "Орехово".