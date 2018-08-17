Вовремя использовать неизменно острую социальную повестку дня в собственных политических интересах – дело чести для любого мало-мальски грамотного оппозиционера. Громче всех на этом «поле» неизменно вопят «несистемщики», которым, как известно, важен не столько результат, сколько поднятый шум.

За примерами далеко ходить не надо: не так давно небезызвестный господин Навальный анонсировал серию митингов в Единый день голосования (9 сентября), которые ему, понятное дело, провести никто не даст. Впрочем, представители системной оппозиции, сумевшие застолбить за собой немаленькие посты, тоже не зевают и активно используют моменты социальной напряжённости для того, чтобы лишний раз побольней ущипнуть партию власти. Однако за своими политическими манёврами такие деятели в упор не видят, что для населения вверенных им территорий подобные действия оборачиваются настоящей социальной катастрофой.

Ярким примером сказанному выше может послужить ситуация, сложившаяся в Иркутской области, где у руля стоит представитель КПРФ Сергей Левченко, а многие муниципалитеты возглавляют представители «Единой России». Алгоритм «политической грызни» здесь прост до безобразия и отточен до совершенства. Используя финансовые рычаги (иными словами – тормозя выделение средств на насущные нужды), областная власть сначала искусственно создаёт очаги напряжённости на местах, а потом обвиняет в возникших проблемах местных руководителей.

Особых усилий для реализации подобной схемы не требуется. Без трансфертов из областного бюджета муниципалитеты обойтись не могут, особенно в таких чувствительных вопросах, как выплата зарплат бюджетникам или подготовка к зиме (формально эти обязанности возложены именно на них). Чтобы трансферты состоялись, необходимо проводить корректировку областного бюджета. То, сколько времени уйдёт на эту процедуру, полностью зависит от региональной власти. Стоит чуть затянуть процесс – и готово: в бюджете растут прорехи, люди сидят без зарплат и без тепла в квартирах. Равно или поздно власть деньги переводит, но ту же зиму не отсрочить, и срыв отопительного сезона из гипотетической угрозы становится реальностью. Немудрено, что «стрелочников» команда губернатора незамедлительно находит и строго карает. Например, в прошлом году со своего поста был снят мэр г. Вихоревка, на которого «повесили» срыв ремонта городской котельной, умолчав о том, что ремонт этот напрямую зависел от не пришедшего вовремя трансферта из области.

Очевидно, что все эти политические игры в первую очередь бьют по населению, которое на в данный момент оказалось в реально бедственном положении. Подтверждением тому – имеющиеся в распоряжении редакции письма из целого ряда районов Иркутской области, в которых местные руководители подробно описывают сложившуюся ситуацию. Причём денег нет не только на подготовку к отопительному сезону. Средств катастрофически не хватает на повышение зарплаты работникам культуры, оплату услуг ЖКХ, ремонт детских садов и музеев, закупку топлива для школьных автобусов, проведение контроля за состоянием пожарной сигнализации в больницах и образовательных учреждениях.

Любопытный момент: на данный момент деньги в областном бюджете есть. С января по июнь 2018 года в региональную казну поступило 70 млрд. руб., что более чем на 10% выше прошлогодних цифр. Не знать об этом губернатор не может. Однако корректировка бюджета, о которой буквально молят муниципалитеты, пока так и не состоялась: областные власти невнятно сослались на отсутствие прогнозных данных по росту доходов на второе полугодие. Таким образом, накануне выборов 9 сентября (в регионе будет формироваться новый состав Законодательного собрания) губернаторская команда нашла весьма эффективный способ показать «излишне самостоятельным» главам территорий, кто в доме хозяин и на чьей стороне надо играть.

Особую пикантность ситуации добавляет тот факт, что рост доходов бюджета меньше всего зависел от действий губернаторской команды. Прирост обеспечила в основном благоприятная рыночная конъюнктура, позволившая выручить приличные деньги на экспорте энергоносителей и металла, а также старания налоговой службы, которая от властей не зависит. Так что язык не повернётся сказать, что Левченко, мол, показал себя эффективным добытчиком и потому волен распоряжаться деньгами как захочет. Тут, скорей, впору удивиться тому, как ловко губернатор наращивает собственный политический вес за счёт усилий федеральных структур и стечения обстоятельств, одновременно с этим противопоставляя себя партии власти.

Отметим, что, на словах понимая интересы «простого народа», на деле администрация губернатора занимается прямо противоположными вещами. Например, в Законодательном собрании области, где «Единая Россия» является крупнейшей фракцией, депутатам профильных комитетов не раз приходилось преодолевать спущенные «сверху» отрицательные заключения по важнейшим социальным вопросам. Например, губернатор открытым текстом не одобрял выделение средств на региональный материнский капитал, выплату пособия малообеспеченным студентам и даже намерение повысить региональный МРОТ с 1 мая 2018 года. Словом, получается, что реальные интересы народа в Заксобрании представляли и защищали как раз «плохие» единороссы.

На описанном фоне вызывает изумление то, как иркутские коммунисты, которые вроде бы ратуют за возращение крупных объектов собственности в руки государства, предлагают обходиться с социальными объектами. По их мнению, эти объекты следует…приватизировать! В частности, в законе № 85-ОЗ от 28.11.2017 «Об утверждении прогнозного плана (программы) приватизации областного государственного имущества на 2018 год» предусмотрена продажа двух муниципальных поликлиник в городах Ангарск и Братск, а уже сейчас с торгов уходят помещения тулунского медколлежда, который пару лет назад отпраздновал своё 80-летие. Даже в «лихие 90-е» губернаторы не распродавали социальные объекты. И тем более непонятно, зачем это делать сейчас, когда, повторимся, в областном бюджете есть средства и острая необходимость в такой распродаже совершенно неочевидна.

Таким образом, в регионе налицо нарастающая деградация социальной сферы на фоне мутных политических игр нынешней команды губернатора. И есть недвусмысленное ощущение, что подобные методы «построения социализма» в отдельно взятой области непременно должны заинтересовать как минимум аппарат полпреда по Сибирскому Федеральному округу, а как максимум – все возможные надзорные органы. Потому что федеральному центру такая обстановка в одном из важнейших сибирских регионов явно ни к чему.