Гордеев даст поручение ведомствам разобраться с ценами на колбасы
17 августа 2018, 14:55 [ «Аргументы Недели» ]
Вице-премьер России Алексей Гордеев прокомментировал просьбу Национального союза мясопереработчиков (НСМ) о ценах на колбасы и полуфабрикаты в торговых сетях. По словам Гордеева, профильным ведомствам будет поручено разобраться в ситуации, - сообщает ТАСС.
О том, что мясопереработчики обратились к Гордееву с просьбой повлиять на торговые сети и отрегулировать ценообразование мясного сырья написала газета "Ведомости" со ссылкой на соответствующее письмо.
Мясопереработчики попросили вице-премьера разобраться и с ценами на сырье. В НСМ отметили, что с начала года свинина подорожала на треть, еще дороже стала курятина, отечественная говядина поднялась в цене на 10%, импортная — на 25%. Авторы письма причиной роста цен на мясо назвали ограничение импорта, в частности, поставок мяса из США и Бразилии.
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