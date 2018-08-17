Гордеев даст поручение ведомствам разобраться с ценами на колбасы

Вице-премьер России Алексей Гордеев прокомментировал просьбу Национального союза мясопереработчиков (НСМ) о ценах на колбасы и полуфабрикаты в торговых сетях. По словам Гордеева, профильным ведомствам будет поручено разобраться в ситуации, - сообщает ТАСС. Производители колбас ищут способы, как повысить цены на свою продукцию

О том, что мясопереработчики обратились к Гордееву с просьбой повлиять на торговые сети и отрегулировать ценообразование мясного сырья написала газета "Ведомости" со ссылкой на соответствующее письмо.

Мясопереработчики попросили вице-премьера разобраться и с ценами на сырье. В НСМ отметили, что с начала года свинина подорожала на треть, еще дороже стала курятина, отечественная говядина поднялась в цене на 10%, импортная — на 25%. Авторы письма причиной роста цен на мясо назвали ограничение импорта, в частности, поставок мяса из США и Бразилии. ​