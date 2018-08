В России набралось примерно 15% молодых «тунеядцев»

Как выяснили эксперты, более 2 млн молодых россиян в возрасте от 15 до 24 лет не заняты ни работой ни учебой, а это составляет примерно 15% всей российской молодежи.

Таких молодых людей специалисты относят к группе NEET (Not in Employment, Education or Training — не работает и не учится). Она, как положено, делится на безработных и неактивных: кто не учится, не имеет работы, либо вообще не пытается ее найти. Об этом пишет NEWS.ru