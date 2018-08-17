В Пушкино открыли новую школу на 550 мест
17 августа 2018, 14:17 [ «Аргументы Недели» ]
В Пушкино открыли новую школу на 550 мест. Ее построили в районе микрорайона Новая Деревня за счет средств из внебюджетных источников.
В школе четыре этажа, а ее общая площадь превышает четырнадцать тысяч квадратных метров. Об этом пишет сайт Подмосковье сегодня.
В здании оборудовали двадцать два учебных класса, залы для занятий физкультурой, актовый зал, помещения для творческих занятий, библиотеку, врачебный кабинет и многое другое.
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