В Пушкино открыли новую школу на 550 мест. Ее построили в районе микрорайона Новая Деревня за счет средств из внебюджетных источников.

В школе четыре этажа, а ее общая площадь превышает четырнадцать тысяч квадратных метров. Об этом пишет сайт Подмосковье сегодня.

В здании оборудовали двадцать два учебных класса, залы для занятий физкультурой, актовый зал, помещения для творческих занятий, библиотеку, врачебный кабинет и многое другое.