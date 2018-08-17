Количество камер на дорогах к 2024 году будет увеличено в два раза

Утром в пятницу, 17 августа, стало известно, что к 2024 году Министерство транспорта Российской Федерации намерено вдвое увеличить на российских дорогах количество камер фото и видеофиксации.

В проекте паспорта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" уточняется, что благодаря этим камерам удастся чаще выявлять факты нарушения правил дорожного движения. Как утоняет РИА "Новости", число устройств будет увеличено до 211 процентов от базового количества прошлого года.

Срок реализации данной программы заканчивается 31 декабря 2024 года.

Отметим также, что к 31 декабря будущего года количество камер будет увеличено до 111 процентов от показателя 2017 года.

