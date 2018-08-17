В Балашихе запустили новый аппарат МРТ

Примерно 720 пациентов прошли обследования на новом аппарате МРТ в Одинцовской центральной районной больнице, как сообщают эксперты.

Аппарат установили в педиатрическом отделении весной. На нем можно обследовать головной мозг, позвоночник, брюшную полость, почки и другие органы. Также он способен выявить воспаления, инфекции и новообразования, как пишет сайт Подмосковье сегодня.