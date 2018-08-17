Чем грозят курортные романы

Курортные романы происходят ежегодно в сезон отпусков. Чудесно, если роман, закрутившийся во время отпуска, переходит в серьезные отношения. К сожалению, с окончанием отпуска и чувства у разгоряченных жарким летом влюбленных остывают. Хорошо, если остаются приятные воспоминания. А то бывают случаи, за курортный роман приходится дорого платить.

По неофициальной статистике, количество посещений гинекологов, урологов и венерологов растет на протяжении всего периода летних отпусков, достигая своего пика к концу сезона, - сообщает Ридус.

Многие, расслабившись на море и солнце, забывают об инфекциях, передающиеся половым путем (ИППП). Несомненно, отсутствие случайных половых контактов — лучший способ обезопасить себя от ИППП. Но если все-таки контакт может быть, надо не забывать про барьерный метод контрацепции (презерватив). Но даже при его использовании нет полной гарантии, что инфицирование не произойдет.

Если случилось, нужно не заниматься самолечением, а срочно обращаться ко врачу- специалисту.

Все ИППП хорошо поддаются лечению, в том случае, если оно начато своевременно и правильно подобрано доктором.