Чем грозят курортные романы
17 августа 2018, 14:10 [ «Аргументы Недели» ]
Курортные романы происходят ежегодно в сезон отпусков. Чудесно, если роман, закрутившийся во время отпуска, переходит в серьезные отношения. К сожалению, с окончанием отпуска и чувства у разгоряченных жарким летом влюбленных остывают. Хорошо, если остаются приятные воспоминания. А то бывают случаи, за курортный роман приходится дорого платить.
По неофициальной статистике, количество посещений гинекологов, урологов и венерологов растет на протяжении всего периода летних отпусков, достигая своего пика к концу сезона, - сообщает Ридус.
Многие, расслабившись на море и солнце, забывают об инфекциях, передающиеся половым путем (ИППП). Несомненно, отсутствие случайных половых контактов — лучший способ обезопасить себя от ИППП. Но если все-таки контакт может быть, надо не забывать про барьерный метод контрацепции (презерватив). Но даже при его использовании нет полной гарантии, что инфицирование не произойдет.
Если случилось, нужно не заниматься самолечением, а срочно обращаться ко врачу- специалисту.
Все ИППП хорошо поддаются лечению, в том случае, если оно начато своевременно и правильно подобрано доктором.
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