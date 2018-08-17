Женщина обманом попала в реабилитационный центр Москвы

В Москве разоблачили 25-летнюю женщину, которая выдавала себя за подростка. Она почти год прожила в московском реабилитационном центре для несовершеннолетних.

С сентября 2017 года по август 2018 года она находилась на содержании учреждения. Женщина представилась Натальей 2001 года рождения. В центр ее приняли без документов. Об этомпишет Ридус.

Как стало известно позже, это жительница Барнаула.