На Михеевский ГОК вновь приехала экскурсия

Порядка 40 представителей Сосновского района приехали на Михеевский ГОК для того, чтобы посмотреть, какое предприятие будет построено у поселка Томино. Напомним, что Михеевский ГОК является прототипом Томинского ГОКа.

Специалисты сферы образования и культуры, пенсионеры и активисты подробно ознакомились с работой предприятия. Они лично увидели, на каком высоком уровне организована экологическая защита и охрана труда сотрудников.

На экскурсии гостям рассказали, что Михеевский ГОК был построен на инвестиции в размере порядка 55 миллиардов рублей. К слову, в возведение Томинского ГОКа планируется вложить порядка 77 миллиардов рублей. Благодаря передовому производству будут не только трудоустроены более 2.5 тысяч южноуральцев,а также пополняться бюджеты всех уровней на 120 миллиардов рублей, но и будет решена проблема Коркинского угольного разреза. Подробнее читайте на сайте газеты «Вечерний Челябинск».