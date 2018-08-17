Прокуратура начала проверку взрыва на шахте в Ростовской области‍

Прокуратура Ростовской области проводит проверку по факту взрыва, произошедшего на шахте «Обуховская» 16 августа. Об этом сообщает пресс-служба областного ведомства.

Как ранее сообщали АН, в результате взрыва один человек погиб и пятеро пострадали. Горняки были госпитализированы в местную горбольницу.

ЧП произошло вечером в четверг в городе Зверево Ростовской области: при проведении работ взорвались шпуровые снаряды.

Ранее о начале доследственной проверки заявлял региональный следственный комитет.