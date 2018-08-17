Прокуратура начала проверку взрыва на шахте в Ростовской области
17 августа 2018, 13:01 [ «Аргументы Недели» ]
Прокуратура Ростовской области проводит проверку по факту взрыва, произошедшего на шахте «Обуховская» 16 августа. Об этом сообщает пресс-служба областного ведомства.
Как ранее сообщали АН, в результате взрыва один человек погиб и пятеро пострадали. Горняки были госпитализированы в местную горбольницу.
ЧП произошло вечером в четверг в городе Зверево Ростовской области: при проведении работ взорвались шпуровые снаряды.
Ранее о начале доследственной проверки заявлял региональный следственный комитет.
Михаил Делягин о роли "общаков" в работе ЦБ
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес