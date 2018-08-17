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Персональные данные россиян могут стать общедоступными
17 августа 2018, 12:42 [ «Аргументы Недели» ]
Россияне могут лишиться контроля над персональными данными. Их смогут передавать частным компаниям без их ведома. Это станет возможным благодаря поправкам к Федеральному закону № 152 «О персональных данных».
В ходе чего, новые права на обработку и передачу персональных данных россиян другим лицам могут получить сторонние компании. При этом клиента никто не будет уведомлять об этом, но получить разрешение на обработку будет нужно, пишет Ридус.
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