В приемную кандидата Собянина поступило свыше 2,5 тысяч наказов горожан

В общественную приемную кандидата на пост мэра Москвы Сергея Собянина поступило более 2,5 тысяч наказов от жителей столицы. Такой информацией с представителями прессы поделился глава комитета Госдумы по охране здоровья, член избирательного штаба действующего мэра Дмитрий Морозов.

Помимо наказов, приемная получила порядка 3 тысяч вопросов, на данный момент зарегистрировано свыше тысяч посещений. По словам Морозова, большинство обращений касается сферы ЖКХ, транспорта и жилья.

Парламентарий рассказал о некоторых вопросах, с которыми к нему сегодня обратились горожане. Так, москвич Владимир Лосицкий попросил предоставить возможность призерам детского рисунка и научно-технического творчества быть выставленными на площадке ЦВЗ «Манеж». Данная информация будет оперативно передана в избирательный штаб для анализа, отметил Морозов.

Жители столицы проголосуют за нового градоначальника 9 сентября. Общественная приемная Сергея Собянина начала работу 26 июня. Ранее действующий мэр заявлял, что его предвыборная программа будет сформирована на основе наказов, полученных от москвичей.