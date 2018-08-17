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В приемную кандидата Собянина поступило свыше 2,5 тысяч наказов горожан
17 августа 2018, 13:13 [ «Аргументы Недели» ]
В общественную приемную кандидата на пост мэра Москвы Сергея Собянина поступило более 2,5 тысяч наказов от жителей столицы. Такой информацией с представителями прессы поделился глава комитета Госдумы по охране здоровья, член избирательного штаба действующего мэра Дмитрий Морозов.
Помимо наказов, приемная получила порядка 3 тысяч вопросов, на данный момент зарегистрировано свыше тысяч посещений. По словам Морозова, большинство обращений касается сферы ЖКХ, транспорта и жилья.
Парламентарий рассказал о некоторых вопросах, с которыми к нему сегодня обратились горожане. Так, москвич Владимир Лосицкий попросил предоставить возможность призерам детского рисунка и научно-технического творчества быть выставленными на площадке ЦВЗ «Манеж». Данная информация будет оперативно передана в избирательный штаб для анализа, отметил Морозов.
Жители столицы проголосуют за нового градоначальника 9 сентября. Общественная приемная Сергея Собянина начала работу 26 июня. Ранее действующий мэр заявлял, что его предвыборная программа будет сформирована на основе наказов, полученных от москвичей.
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