Минтранс позволил перевозить в метро детей в колясках

Министерство транспорта РФ позволило перевозить в метро детей в колясках. Соответствующий документ к настоящему моменту уже опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

В предыдущем проекте правил пользования метрополитеном содержался запрет на провоз в подземке маленьких детей в колясках. Подобные меры, по мнению детского омбудсмена Анны Кузнецовой, являлись избыточными. Ведомство после ее обращения пообещало подготовить другую версию этого документа.

Как сообщается на портале правовых актов, теперь детские коляски провозить в метро можно. Кроме того, пассажирам позволено брать с собой до двух единиц ручной клади.