Специалисты о симках с отечественным шифрованием
17 августа 2018, 12:22 [ «Аргументы Недели» ]
Как стало известно ранее, специалисты предлагают перевести россиян на отечественные сим-карты, одобренные ФСБ. Как они утверждают, иностранные образцы угрожают безопасности россиян. Нужно практиковать отечественные системы криптографической защиты.
Специалисты в области телекоммуникаций полагают, что проект о новых сим-картах обусловлен требованиями так называемого «пакета Яровой». Об этом пишет НСН.
Этот закон вступил в силу 1 июля текущего года, но операторы связи и интернет-компании сразу же сообщили о невозможности выполнить его требования.
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