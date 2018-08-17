Специалисты о симках с отечественным шифрованием

Как стало известно ранее, специалисты предлагают перевести россиян на отечественные сим-карты, одобренные ФСБ. Как они утверждают, иностранные образцы угрожают безопасности россиян. Нужно практиковать отечественные системы криптографической защиты.

Специалисты в области телекоммуникаций полагают, что проект о новых сим-картах обусловлен требованиями так называемого «пакета Яровой». Об этом пишет НСН.

Этот закон вступил в силу 1 июля текущего года, но операторы связи и интернет-компании сразу же сообщили о невозможности выполнить его требования.