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Столичные школьники завоевали 13 медалей в международных олимпиадах

17 августа 2018, 11:57 [ «Аргументы Недели» ]

Столичные школьники завоевали 13 медалей в международных олимпиадах
globallookpress.com

Как стало известно, московские школьники завоевали 13 медалей в международных школьных олимпиадах в 2018 году.  В их числе девять золотых и четыре серебряных. 

В этом году Россия стала участником восьми олимпиад. Школьники демонстрировали свои знания в области физики, математики, информатики, химии, биологии, географии. Об этом сообщает НСН.

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