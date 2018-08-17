Столичные школьники завоевали 13 медалей в международных олимпиадах

Как стало известно, московские школьники завоевали 13 медалей в международных школьных олимпиадах в 2018 году. В их числе девять золотых и четыре серебряных.



В этом году Россия стала участником восьми олимпиад. Школьники демонстрировали свои знания в области физики, математики, информатики, химии, биологии, географии. Об этом сообщает НСН.