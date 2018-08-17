Медики назвали одну из причин аутизма у детей

Медики провели масштабное исследование и выявили, что ДДТ - дихлордифенилтрихлорэтан, один из первых пестицидов, - не только остается угрозой для здоровья людей, но и является причиной развития аутизма у детей.

ДДТ был одним из первых пестицидов, широко применявшихся человечеством. Пестицид был создан в конце ХIХ века. Применять химическое вещество для борьбы с вредителями начали после окончания Второй мировой войны.

В середине ХХ века ученые выявили, что ДДТ накапливается в организме человека и почти не выводится из его тканей. Медики обнаружили, что ДДТ способствует развитию рака, провоцирует выкидыши у беременных женщин, вызывает различные хронические болезни и способствовать развитию ожирения. В большинстве развитых стран мира этот пестицид запретили, - сообщает РИА Новости.

Американские ученые провели новое исследование с участием почти миллиона беременных женщин. Исследователи изучали состояние будущей мамы, состояние после родов и здоровье рожденного малыша.

Оказалось, высокая концентрация этого пестицида в организме женщины резко повышала вероятность развития аутизма у ребенка. По данным результатов исследавания, дети-аутисты рождались примерно на 32% чаще у женщин с самыми высокими уровнями ДДТ, чем у остальных участниц исследования. Особенно сильно страдали от этого женщины с умственной отсталостью – в таком случае риск повышался примерно в два раза.

Ученые подчеркнули, что другие токсичные вещества, содержащие в себе хлор и органику, фактически не влияли ни на развитие аутизма, ни на другие проблемы с работой мозга у детей.

Алан Браун из Колумбийского университета в Нью-Йорке, проводивший исследование, заявил, что, вероятно, ДДТ тормозит развитие детей, вынуждает их раньше покидать утробу матери, мешает работе определенных сигнальных молекул в их растущем мозге.

Статья американских ученых опубликована в издании American Journal of Psychology.