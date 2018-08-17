Пророчество «австралийского Мессинга» о посещении Христом Земли выложили в сети

В интернете появилось пророчество старшеклассника из Австралии, который рассказал, когда, по его мнению, Иисус Христос посетит Землю. Соответствующая заметка выложена в отечественной блогосфере.

Канал «Космос и наука» в «Яндекс. Дзен» пишет, что школьник, с которым пообщался журналист Мик Мэттинли, известен своим даром предвидения. Мальчик, названный в процитированном материале «австралийским Вольфом Мессингом», заявил в разговоре с сотрудником СМИ, что Христос посетит планету в августе текущего года. По словам старшеклассника, дату пришествия Бога он узнал во сне.

Ранее в СМИ была распространена информация, касающаяся вероятной «встречи» Земли и планеты Нибиру, существование которой не доказано учеными. В материалах, опубликованных интернет-изданиями, рассказывалось о предсказании древних индейцев об этом событии.