Пророчество «австралийского Мессинга» о посещении Христом Земли выложили в сети
17 августа 2018, 12:38 [ «Аргументы Недели» ]
В интернете появилось пророчество старшеклассника из Австралии, который рассказал, когда, по его мнению, Иисус Христос посетит Землю. Соответствующая заметка выложена в отечественной блогосфере.
Канал «Космос и наука» в «Яндекс. Дзен» пишет, что школьник, с которым пообщался журналист Мик Мэттинли, известен своим даром предвидения. Мальчик, названный в процитированном материале «австралийским Вольфом Мессингом», заявил в разговоре с сотрудником СМИ, что Христос посетит планету в августе текущего года. По словам старшеклассника, дату пришествия Бога он узнал во сне.
Ранее в СМИ была распространена информация, касающаяся вероятной «встречи» Земли и планеты Нибиру, существование которой не доказано учеными. В материалах, опубликованных интернет-изданиями, рассказывалось о предсказании древних индейцев об этом событии.
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