Иркутянка добилась социальой справедливости через прокуратуру

Как стало известно, в Иркутске местная жительница добилась от Минсоцразвития компенсации за расходы на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в период за 12 месяцев.

Ведомство отказало женщине в этой мере социальной поддержки и она сразу же обратилась в прокуратуру. Инспекторы посчитали, что отказ был неправомерным, пишет Телеинформ.