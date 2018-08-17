Иркутянка добилась социальой справедливости через прокуратуру
17 августа 2018, 11:42 [ «Аргументы Недели» ]
Как стало известно, в Иркутске местная жительница добилась от Минсоцразвития компенсации за расходы на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в период за 12 месяцев.
Ведомство отказало женщине в этой мере социальной поддержки и она сразу же обратилась в прокуратуру. Инспекторы посчитали, что отказ был неправомерным, пишет Телеинформ.
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