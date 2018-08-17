В 2018 году отремонтировано около 200 образовательных учреждения Иркутска
17 августа 2018, 11:26 [ «Аргументы Недели» ]
В Иркутске капитальный и текущий ремонты проведены почти в 200 образовательных учреждениях. На все нужды из городского бюджета было выделено более 840 млн рублей.
Так, например, в школе №30 сделаны отмостки, отремонтированы санузлы. До 1 сентября будет обновлено асфальтовое покрытие перед главным входом в здание. Также рассматривается вопрос насчет строительства дополнительного блока школы и современного спортивного модуля. Об этом пишет Телеинформ.
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