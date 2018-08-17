В 2018 году отремонтировано около 200 образовательных учреждения Иркутска

В Иркутске капитальный и текущий ремонты проведены почти в 200 образовательных учреждениях. На все нужды из городского бюджета было выделено более 840 млн рублей.

Так, например, в школе №30 сделаны отмостки, отремонтированы санузлы. До 1 сентября будет обновлено асфальтовое покрытие перед главным входом в здание. Также рассматривается вопрос насчет строительства дополнительного блока школы и современного спортивного модуля. Об этом пишет Телеинформ.