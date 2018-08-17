На Донбассе из-за последних обстрелов ранена старушка и погибли 2 ребенка
17 августа 2018, 11:12 [«Аргументы Недели», Сергей Минабутдинов ]
Одиннадцать человек в результате обстрелов украинскими силовиками были ранены за одну только неделю в Донецкой народной республике. Такие данные распространил аппарат местного уполномоченного по правам человека.
Донецкий омбудсмен подвел итоги недельным сводкам. Данные собирались в промежуток между 3 по 9 августа. В этот период были ранены девять военнослужащих армии ДНР и двое гражданских лиц.
Кроме того, ведомство правозащитника сообщило о том, что ранее в число получивших ранение мирных жителей вошла 79-летняя жительница Горловки. Она получила акустическую травму уха. Несчастный случай произошел 18 июля.
С начала года в результате обстрелов украинской армией территории Донецкой народной республики были ранены 217 человек. Из них 83 человека входят в категорию мирных жителей. Среди них были двое несовершеннолетних. Погибли 106 человек. В их число вошли 8 женщин, 98 мужчин и 2 ребенка.
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