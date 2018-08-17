Пожарные спасли семейство кошек от пожара

В Выборге пожарные спасли из горящей квартиры четырех кошек. Пожар был в 10 утра на Школьной улице. Как говорят эксперты, горела обстановка квартиры на площади 25 кв. м.

Всего в квартире было восемь кошек, но спасти удалось только четырех. Родственники хозяев квартиры забрали их домой. Об этом пишет интернет-журнал Мои года.

В 11:45 пожар был потушен.