Украинская армия обстреляла жилые дома в Докучаевске

Два жилых дома в Докучаевске были повреждены в результате обстрела украинскими силовиками. Город находится на территории Донецкой народной республики.

Дома находятся в жилом секторе на окраине города. Один неподалеку от автостанции, второй и вовсе в районе плотной жилой застройки частным сектором. Минувшей ночью эти два дома подверглись обстрелу с украинской стороны и были повреждены. Лишь по счастливой случайности, обошлось без жертв и пострадавших.

Помимо Докучаевска украинские силовики обстреляли Ясиноватую и Коминтерново. На донецком направлении вооруженные силы Украины выпустили две мины калибром 82 миллиметра. На юге ДНР украинские гранатометчики использовали автоматический гранатомет. Кроме того, обстрелы частного сектора в Коминтерново украинская сторона производила из крупнокалиберного пулемета и снайперского оружия.