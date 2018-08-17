Названы самые странные вещи, которые забывали пассажиры в такси Москвы

Сегодня стало известно, какие вещи пассажиры такси Москвы и Подмосковья забывали в машинах. В частности, в результате опроса выяснилось, что люди оставляли в автомобилях весьма необычные предметы.

Чаще всего, как можно было предположить, пассажиры теряли в такси мобильные телефоны, зонты и различные аксессуары. Как отмечает RT , нередко в салонах остаются кошельки, ключи, а также пакеты с покупками.

Что касается нестандартных вещей, то водители обнаруживали на сиденьях бутылки с алкоголем, шубы, кота в переноске, живую рыбу и даже нижнее белье.

Интересно, что мужчины забывают какие-либо предметы в такси на 5 процентов чаще, чем женщины.