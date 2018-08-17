В Челябинске открыта еще одна воркаут-площадка
17 августа 2018, 10:10 [ «Аргументы Недели. Челябинск» ]
Новая площадка для занятий воркаутом появилась в столице Южного Урала. Здесь, на АМЗ, ее давно ждали. Настоящий подарок в кругленькую сумму 2.3 миллиона рублей спортсменам сделала Русская медная компания.
- Эта площадка — продолжение нашего проекта по созданию воркаут-среды в Челябинске и всему региону, - уточнил , советник президента РМК Анатолий Еремин. - В прошлом году мы установили три больших парка и 9 воркаут-площадок по всему Южному Уралу. В 2018 году это уже пятый объект.
Проекты, которые направлены на вовлечение подрастающего поколения в занятия спортом, пропаганду здорового образа жизни, находятся в приоритете у РМК.
- Это одна из основных задач, которые мы ставим перед собой: заставить подрастающее поколение оторваться от диванов, от гаджетов, и заняться спортом,- подытожил он.
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