Метеозависимых москвичей предупреждают о резком росте атмосферного давления
17 августа 2018, 09:02 [ «Аргументы Недели» ]
Синоптики предупреждают москвичей и гостей города о резком повышении атмосферного давления в пятницу, 17 августа. Не исключено, что метеозависимые люди могут сегодня почувствовать недомогание.
Уточняется, что атмосферное давление в столице повысится до 753 миллиметров ртутного столба. Подчеркивается, что геомагнитный фон и общие метеоусловия способны оказать негативное влияние на граждан с вегето-сосудистой дистонией, гипертонией и синдромом хронической усталости, передает m24.ru.
Специалисты при этом отмечают, что внешние условия для людей с заболеваниями бронхо-легочной системы, болезнями суставов и позвоночника будут весьма щадящими и комфортными, сообщает портал "Метеоновости".
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