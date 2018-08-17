В Роспотребнадзоре сообщили, на что обратить внимание при выборе школьной формы

Специалисты Роспотребнадзора рассказали, на что следует обращать особое внимание при выборе школьной формы для детей. Оказывается, существует целый ряд правил, которые рекомендуется соблюдать.

Во-первых, при покупке школьной формы следует помнить, что эта одежда должна поддерживать комфортную для ребенка температуру тела и влажность, а также обеспечивать хорошую воздухопроницаемость. Как отмечается на официальном сайте ведомства, неправильно подобранные наряды могут вызвать у школьников простудные заболевания, контактный и атопический дерматиты.

По этой же причине родителям следует изучать состав ткани. Предпочтительнее приобретать форму из хлопка, льна, шерсти или кашемира. Продавец обязан иметь при себе сертификат или декларацию о соответствии на каждое изделие.

Наряд не должен быть слишком узким или чрезмерно свободным, чтобы не доставлять ребенку дискомфорт. Не стоит забывать и о цветовой гамме – оттенки пиджаков, брюк и юбок должны соответствовать школьным требованиям.