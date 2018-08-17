В Роспотребнадзоре сообщили, на что обратить внимание при выборе школьной формы
17 августа 2018, 08:02 [ «Аргументы Недели» ]
Специалисты Роспотребнадзора рассказали, на что следует обращать особое внимание при выборе школьной формы для детей. Оказывается, существует целый ряд правил, которые рекомендуется соблюдать.
Во-первых, при покупке школьной формы следует помнить, что эта одежда должна поддерживать комфортную для ребенка температуру тела и влажность, а также обеспечивать хорошую воздухопроницаемость. Как отмечается на официальном сайте ведомства, неправильно подобранные наряды могут вызвать у школьников простудные заболевания, контактный и атопический дерматиты.
По этой же причине родителям следует изучать состав ткани. Предпочтительнее приобретать форму из хлопка, льна, шерсти или кашемира. Продавец обязан иметь при себе сертификат или декларацию о соответствии на каждое изделие.
Наряд не должен быть слишком узким или чрезмерно свободным, чтобы не доставлять ребенку дискомфорт. Не стоит забывать и о цветовой гамме – оттенки пиджаков, брюк и юбок должны соответствовать школьным требованиям.
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