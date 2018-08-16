МВД сообщило о дорожном конфликте в Москве между водителями Porsche и такси

В московском управлении МВД в четверг вечером сообщили о дорожном конфликте со стрельбой между водителями автомобиля Porsche и такси. По предварительным данным, водитель Porsche и таксист сцепились в районе Рязанского проспекта, после того как один из водителей на дороге не уступил место другому.

В полиции выяснили, что сначала между водителями началась словесная перепалка, а после водитель Porsche несколько раз выстрелил, предположительно, из газового пистолета в сторону водителя такси.

Сейчас полицейские ищут водителя Porsche, который в ходе дорожного конфликта на юго-востоке Москвы несколько раз выстрелил в таксиста. Информации о пострадавших в результате инцидента нет.