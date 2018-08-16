//Новости партнеров
//НАШИ ПАРТНЕРЫ
//Новости marketgid
//новости 24СМИ
//Поп-новости
- Дима Билан покупает одежду в секон-хэнде и носит серьгу с черным бриллиантом
- Известная актриса из сериала "Сваты" заявила в полицию об угрозах фаната
- Певица Жасмин растрогала сеть, показав взрослого сына - красавца
- Как лидер "Ленинграда" Шнуров отметил развод с Матильдой
//Новости news.net.finam.ru
//Сад и огород
//самое читаемое
//Общество 13+
Появились уточненные данные о пострадавших при взрыве на шахте под Ростовом
16 августа 2018, 22:28 [ «Аргументы Недели» ]
Появились уточненные данные о пострадавших при взрыве на шахте «Обуховская» в городе Зверево Ростовской области. В результате взрыва один человек погиб и пятеро горняков пострадали. Пострадавшие госпитализированы в местную центральную городскую больницу. Погибшему шахтеру было 26 лет.
По данным МЧС, информация о том, что в городе Зверево произошел взрыв взрывчатых веществ в шахте «Обуховская», поступила в 16:50 (мск) от оперативного дежурного ВГСО. Тело погибшего 26-летнего проходчика поднято на поверхность с глубины 400 метров.
По предварительным данным, серьезных разрушений в шахте нет. Детонация взрывчатых веществ произошла во время проведения проходческих работ. Следователи устанавливают обстоятельства гибели проходчика шахты. По предварительной версии, 16 августа при заряжении забоя монтажной камеры лавы в шахте произошел взрыв шпуровых зарядов. В результате взрыва погиб проходчик, 1992 года рождения, еще 5 человек получили телесные повреждения различной степени тяжести.
По данным СКР, на месте происшествия работают следователи следственного управления.
Все обстоятельства произошедшего будут установлены в ходе проверки. По результатам проверки следствием будет принято процессуальное решение.
Михаил Делягин о роли "общаков" в работе ЦБ
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контентДобавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях
Обсудить наши публикации можно здесь:
//Подписаться на рассылку эксклюзива от АН
//Политика
//В мире
Песков раскрыл детали визита Путина на свадьбу главы МИД Австрии
//Новости Гнездо.ру
//Общество
В Казани прошла выкатка модернизированного бомбардировщика-ракетоносца Ту-22М3М
//Новости ADWILE
//Новости МирТесен
//Общество
Появились уточненные данные о пострадавших при взрыве на шахте под Ростовом
Известная актриса из сериала "Сваты" заявила в полицию об угрозах фаната
//В мире
Депутат Рады набросился на коллегу, сообщившего о посещении им гей-парадов
//Новости партнеров
//Общество
//Общество
//Общество
Бузова перед сольным концертом в Крыму отправилась в Свято-Троицкий монастырь
Певица Жасмин растрогала сеть, показав взрослого сына - красавца
//Новости СМИ2
//Общество
//Культура
//Культура
//Общество
//Новости Redtram
//Общество
Россия потратит сотни миллионов на восстановление купола Капитолия в Гаване
//Общество
СКР: суд на два месяца арестовал мэра Оренбурга Евгения Арапова
//Спорт
//Общество
//Общество
Туристические джипы в Крыму - сфера смертельных платных услуг
//Культура
//Общество
Владимир Соловьев заподозрил в сумасшествии назвавшего его «кисонькой» Доренко
//В мире
Украинский военный озвучил признаки вероятного скорого «штурма Донбасса» ВСУ
//Общество
Видео: адвокаты Януковича в киевском суде подрались с полицией
//Общество
//В мире
//В мире
Терминал аэропорта в Будапеште закрыт из-за российского контейнера
//В мире
Опубликован прогноз о наступлении на Украине «катастрофической зимы» по вине США