Появились уточненные данные о пострадавших при взрыве на шахте под Ростовом

Появились уточненные данные о пострадавших при взрыве на шахте «Обуховская» в городе Зверево Ростовской области. В результате взрыва один человек погиб и пятеро горняков пострадали. Пострадавшие госпитализированы в местную центральную городскую больницу. Погибшему шахтеру было 26 лет.

По данным МЧС, информация о том, что в городе Зверево произошел взрыв взрывчатых веществ в шахте «Обуховская», поступила в 16:50 (мск) от оперативного дежурного ВГСО. Тело погибшего 26-летнего проходчика поднято на поверхность с глубины 400 метров.

По предварительным данным, серьезных разрушений в шахте нет. Детонация взрывчатых веществ произошла во время проведения проходческих работ. Следователи устанавливают обстоятельства гибели проходчика шахты. По предварительной версии, 16 августа при заряжении забоя монтажной камеры лавы в шахте произошел взрыв шпуровых зарядов. В результате взрыва погиб проходчик, 1992 года рождения, еще 5 человек получили телесные повреждения различной степени тяжести.

По данным СКР, на месте происшествия работают следователи следственного управления.

Все обстоятельства произошедшего будут установлены в ходе проверки. По результатам проверки следствием будет принято процессуальное решение.