//Новости партнеров

//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//Новости marketgid

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Новости news.net.finam.ru

//Сад и огород

//самое читаемое

1

СМИ узнали о намерении команды Порошенко признать народные республики Донбасса
2

Все сбережения россиян и вклады в банках под угрозой, считают эксперты
3

Ветеран разведки назвал приготовившиеся к расчленению Украины государства
4

В Киеве озвучили новый способ отобрать у России Крым и Краснодарский край
5

Сражающиеся против Киева бойцы ДНР взяли на вооружение приемы сирийской войны

//Общество 13+

Появились уточненные данные о пострадавших при взрыве на шахте под Ростовом

16 августа 2018, 22:28 [ «Аргументы Недели» ]

Появились уточненные данные о пострадавших при взрыве на шахте под Ростовом
фото: pixabay.com

Появились уточненные данные о пострадавших при взрыве на шахте «Обуховская» в городе Зверево Ростовской области. В результате взрыва один человек погиб и пятеро горняков пострадали. Пострадавшие госпитализированы в местную центральную городскую больницу. Погибшему шахтеру было 26 лет.

По данным МЧС, информация о том, что в городе Зверево произошел взрыв взрывчатых веществ в шахте «Обуховская», поступила в 16:50 (мск) от оперативного дежурного ВГСО. Тело погибшего 26-летнего проходчика поднято на поверхность с глубины 400 метров.

По предварительным данным, серьезных разрушений в шахте нет. Детонация взрывчатых веществ произошла во время проведения проходческих работ. Следователи устанавливают обстоятельства гибели проходчика шахты. По предварительной версии, 16 августа при заряжении забоя монтажной камеры лавы в шахте произошел взрыв шпуровых зарядов. В результате взрыва погиб проходчик, 1992 года рождения, еще 5 человек получили телесные повреждения различной степени тяжести.
По данным СКР, на месте происшествия работают следователи следственного управления.

Все обстоятельства произошедшего будут установлены в ходе проверки. По результатам проверки следствием будет принято процессуальное решение.

Михаил Делягин о роли "общаков" в работе ЦБ

Понравилась публикация? Поддержите издание!

5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]

*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях

Обсудить наши публикации можно здесь:

ИЧ

//Подписаться на рассылку эксклюзива от АН

//Политика

Украина готовит против России крупный иск по Донбассу

Украина готовит против России крупный иск по Донбассу

Украина завершает подготовку большого иска, который будет подан в Международный суд в ООН против России из-за ситуации в Донбассе, заявил министр юстиции Украины Павел Петренко.

//В мире

Песков раскрыл детали визита Путина на свадьбу главы МИД Австрии‍

Песков раскрыл детали визита Путина на свадьбу главы МИД Австрии‍

Во время своего последнего визита в Вену президент России Владимир Путин получил приглашение на свадьбу главы МИД Австрии Карин Кнайсль, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

//В мире

Американские СМИ объединяются против Трампа

Американские СМИ объединяются против Трампа

Более 350 печатных и сетевых изданий США намерены 16 августа принять участие в акции против политики Дональда Трампа в отношении СМИ. По их мнению, нужно дать отпор объявленной «войне со свободной прессой».

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...

//Общество

В Казани прошла выкатка модернизированного бомбардировщика-ракетоносца Ту-22М3М

В Казани прошла выкатка модернизированного бомбардировщика-ракетоносца Ту-22М3М

В Казани на авиазаводе имени С.П. Горбунова 16 августа состоялась церемония выкатки модернизированного дальнего бомбардировщика-ракетоносца Ту-22М3М.

//В мире

Украина включила Прилепина в список лиц, угрожающих нацбезопасности страны

Украина включила Прилепина в список лиц, угрожающих нацбезопасности страны

Украинские власти включили российского писателя Захара Прилепина в список лиц, угрожающих национальной безопасности Украины. Об этом сообщили в украинском Минкультуры.

//Новости ADWILE

//Новости МирТесен



//Общество

Появились уточненные данные о пострадавших при взрыве на шахте под Ростовом

Появились уточненные данные о пострадавших при взрыве на шахте под Ростовом

Появились уточненные данные о пострадавших при взрыве на шахте «Обуховская» в городе Зверево Ростовской области. В результате погиб 26-летний проходчик, и пятеро горняков пострадали.

//Политика

Лукашенко наградил Кадырова орденом Дружбы

Лукашенко наградил Кадырова орденом Дружбы

Президент Беларуси Александр Лукашенко наградил главу Чечни Рамзана Кадырова орденом Дружбы народов. Лукашенко отметил, что Кадыров "внес значительный вклад в дело укрепления дружбы между российским регионом и Белоруссией".

//Шоу-бизнес

Известная актриса из сериала "Сваты" заявила в полицию об угрозах фаната

Известная актриса из сериала "Сваты" заявила в полицию об угрозах фаната

Актриса театра "Ленком" и актриса сериала "Сваты" Татьяна Кравченко обратилась в полицию из-за неизвестного поклонника который не только просил у нее денег, но и угрожал.

//Шоу-бизнес

Дима Билан покупает одежду в секон-хэнде и носит серьгу с черным бриллиантом

Дима Билан покупает одежду в секон-хэнде и носит серьгу с черным бриллиантом

Один из самых популярных российских исполнителей Дима Билан сделал удивительное откровенное признание. Артист иногда покупает одежду в секон-хэнде и носит в ухе серьгу с черным бриллиантом.

//В мире

Депутат Рады набросился на коллегу, сообщившего о посещении им гей-парадов

Депутат Рады набросился на коллегу, сообщившего о посещении им гей-парадов

Депутаты Верховной Рады Украины Сергей Шахов и Игорь Мосийчук подрались из-за гей-парада. Мосийчук в эфире телеканала "Прямой" потребовал извинений от Шахова, публично заявившего о том, что он посещает гей-парады.

//Общество

МВД сообщило о дорожном конфликте в Москве между водителями Porsche и такси

МВД сообщило о дорожном конфликте в Москве между водителями Porsche и такси

В московском управлении МВД в четверг вечером сообщили о дорожном конфликте со стрельбой между водителями автомобиля Porsche и такси. Инцидент произошел в районе Рязанского проспекта.

//Новости партнеров

//Общество

Марию Дубовик перевели из СИЗО под домашний арест

Марию Дубовик перевели из СИЗО под домашний арест

Дорогомиловский суд перевел под домашний арест вторую фигурантку дела «Нового величия». Анна Павликова и Мария Дубовик обвиняются в создании и участии в экстремистском сообществе.

//В мире

Порошенко и Меркель сегодня обсуждали «Северный поток 2»

Порошенко и Меркель сегодня обсуждали «Северный поток 2»

Украинский президент Пётр Порошенко в четверг, 16 августа, по телефону обсудил с канцлером Германии Ангелой Меркель вызовы безопасности, которые связаны со строительством газопровода «Северный поток — 2».

//Общество

Видео посадки боевых самолетов на трассе под Хабаровском

Видео посадки боевых самолетов на трассе под Хабаровском

Видео посадки боевых самолетов на трассе под Хабаровском сделали очевидцы - жители Хабаровского края. Для проведения летных учений "Восток-2018" специально перекрывали участок автотрассы Хабаровск – Лидога – Ванино.

//В мире

Украина начнет судить жителей ДНР и ЛНР как террористов

Украина начнет судить жителей ДНР и ЛНР как террористов

Верховный суд Украины принял решение судить жителей самопровозглашенных ДНР и ЛНР по террористическим статьям в отсутствие официального признания республик террористическими организациями.

//Общество

Бузова перед сольным концертом в Крыму отправилась в Свято-Троицкий монастырь

Бузова перед сольным концертом в Крыму отправилась в Свято-Троицкий монастырь

Российская певица Ольга БУЗОВА приехала в Крым, где она даст сольный концерт. Однако перед этим она отправилась в Свято-Троицкий монастырь.

//В мире

Личный врач британской королевы Елизаветы II погиб в ДТП

Личный врач британской королевы Елизаветы II погиб в ДТП

Личный врач королевы Великобритании Елизаветы II Питер Фишер погиб в дорожно-транспортном происшествии. 67-летний доктор монарха Соединённого Королевства ехал на велосипеде по центру Лондона.

//Шоу-бизнес

Певица Жасмин растрогала сеть, показав взрослого сына - красавца

Певица Жасмин растрогала сеть, показав взрослого сына - красавца

Певица Жасмин - многодетная мама, ее старшему сыну Михаилу иполнился 21 год. Артистка опубликовала в Instagram фото с Мишей, чем растрогала своих поклонников: "Хороший парень, по глазам видно..."

//В мире

Крымские власти высказались о плане Киева ограничить транспортное сообщение с РФ

Крымские власти высказались о плане Киева ограничить транспортное сообщение с РФ

Вице-премьер крымского правительства Дмитрий Полонский прокомментировал планы Украины, анонсированные украинским министром Владимиром Омельяном, по ограничению транспортного сообщения с Россией.

//Новости СМИ2

//Общество

Гидрометцентр дал прогноз погоды на сентябрь

Гидрометцентр дал прогноз погоды на сентябрь

Гидрометцентр дал прогноз погоды в разных регионах России на сентябрь. По прогнозу синоптиков, на большей части Центрального федерального округа, Южного и Северокавказского первый месяц осени ожидается теплым.

//Общество

Фигурантку дела «Нового величия» Павликову выпустили из СИЗО

Фигурантку дела «Нового величия» Павликову выпустили из СИЗО

Дорогомиловский суд Москвы выпустил из СИЗО Анну Павликову, которая является фигурантом дела об экстремистской организации «Новое величие». Теперь Павликова будет находиться под домашним арестом.

//Культура

В США скочалась легенда соула Арета Франклин

В США скочалась легенда соула Арета Франклин

В США скончалась звезда рок-н-ролла Арета Франклин. Певица, признанная Королевой соула, умерла на 77 году жизни. Арета Франклин тяжело болела. Она умерла в своем доме в Детройте в окружении близких родственников.

//Экономика

Появились данные о разработке экономического «супероружия» США против Москвы

Появились данные о разработке экономического «супероружия» США против Москвы

Конгрессмены США работают над законопроектом, который должен стать экономическим «супероружием» Вашингтона против России. Об этом рассказывается в материале, опубликованном в российском сегменте интернета.

//Культура

Сегодня вспоминают Веру Глаголеву

Сегодня вспоминают Веру Глаголеву

Сегодня вспоминают народную артистку России Веру Глаголеву. Талантливая актриса и режиссер умерла 16 августа 2017 года после тяжелой болезни. Дочери Глаголевой вспоминают о маме каждый день. Они не могут смириться...

//Общество

Найти преступника

Найти преступника

ФСБ России просит оказать содействие в размещение информации о разыскиваемом преступнике (запрос в приложение) ФСБ РФ расследовано уголовное дело в отношении группы лиц, организовавших в г. Москве ячейку («джамаат») запрещённой на территории РФ международной террористической организации «Исламское государство».

//Новости Redtram

//Общество

Россия потратит сотни миллионов на восстановление купола Капитолия в Гаване

Россия потратит сотни миллионов на восстановление купола Капитолия в Гаване

Россия, как и обещала, поможет Кубе в реставрации Национального Капитолия в Гаване. На восстановление золотого покрытия купола Капитолия будет потрачено 642 миллиона рублей из федерального бюджета.

//В мире

Обнародовано видео уничтожения украинскими дронами позиций ополченцев Донбасса

Обнародовано видео уничтожения украинскими дронами позиций ополченцев Донбасса

В интернете появилось видео, на котором, как утверждается, запечатлено уничтожение украинскими боевыми дронами позиций ополчения Донбасса. Ролик обнародовал депутат Верховной Рады Дмитрий Ярош.

//Общество

СКР: суд на два месяца арестовал мэра Оренбурга Евгения Арапова

СКР: суд на два месяца арестовал мэра Оренбурга Евгения Арапова

Суд на два месяца арестовал мэра Оренбурга Евгения Арапова. По версии следствия, Евгений Арапов со своим заместителем получил 600 тысяч рублей от гендиректора одной из коммерческих организаций.

//В мире

Украинская прокуратура потребовала посадить Януковича на 15 лет

Украинская прокуратура потребовала посадить Януковича на 15 лет

Генпрокуратура Украины потребовала приговорить бывшего президента страны Виктора Януковича к 15 годам лишения свободы. Об этом сообщается на сайте украинского надзорного ведомства.

//Спорт

Супруга перевозит Шумахера на испанский остров

Супруга перевозит Шумахера на испанский остров

Супруга легендарного немецкого автогонщика 49-летнего Михаэля Шумахера Коринна купила дом на испанском острове Мальорка для того, чтобы продолжить там восстановление мужа.

//В мире

Армия ДНР раскрыла обман сообщивших о «захвате» территорий Донбасса Киевом ВСУ

Армия ДНР раскрыла обман сообщивших о «захвате» территорий Донбасса Киевом ВСУ

Сообщение командования Вооруженных сил Украины о том, что военным удалось взять под свой контроль 15 квадратных километров территории в зоне конфликта в Донбассе, является ложью. Об этом заявили в армии ДНР.

//Шоу-бизнес

Как лидер "Ленинграда" Шнуров отметил развод с Матильдой

Как лидер "Ленинграда" Шнуров отметил развод с Матильдой

Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров и его бывшая супруга Матильда отметили развод. Больше они не пара. В день развода бывшие супруги в суд не ходили. Матильду видели в ресторане. А Сергей Шнуров путешествует.

//Общество

Фермерский комбайн подорвался на противопехотной мине под Антрацитом в ЛНР

Фермерский комбайн подорвался на противопехотной мине под Антрацитом в ЛНР

Взрыв произошел поздно вечером накануне. Комбайн переезжал с одного поля на другое. Во время движения по грунтовке сельскохозяйственная машина своим правым колесом и наехала на боеприпас.

//Экономика

Прогноз и мнение: как изменится курс доллара к 1 сентября

Прогноз и мнение: как изменится курс доллара к 1 сентября

Почти треть россиян вообще не интересует курса доллара. 54 % наших соотечественников не следят за новостями с валютной биржи. Для 33% россиян рубль все еще является лучшим средством хранения сбережений.

//Общество

Турчак отметил успешную реализацию партпроектов «Единой России» в Севастополе

Турчак отметил успешную реализацию партпроектов «Единой России» в Севастополе

В Севастополе активно реализуются партпроекты «Единой России» «Городская среда» и «Культура малой Родины». Об этом в ходе рабочей поездки в Крым заявил глава Генсовета политической организации Андрей Турчак.

//Общество

Проходимцы Донбасса

Проходимцы Донбасса

В Новоазовском районе отец Феодосий стал именем нарицательным. Теперь это что-то типа ругательства среди тех, кто с ним был знаком. А когда-то его называли «братюшкой» за бесстрашие. Феодосий представлялся священнослужителем и проводил настоящие религиозные обряды на передовой под обстрелами.

//Общество

Туристические джипы в Крыму - сфера смертельных платных услуг

Туристические джипы в Крыму - сфера смертельных платных услуг

Каждый, кто ездил по Крыму, видел эти туристические джипы, стиль езды которых можно описать словом «безумство». Водители джипов, ради ярких впечатлений, которыми они поражают туристов, лихачат, словно на время поездки оставили мозги в гараже. Но мозги им явно следует вправить обратно.

//Культура

Дэниэл Рэдклифф записал видео для фанатов из Якутии

Дэниэл Рэдклифф записал видео для фанатов из Якутии

Британский актер Дэниел Рэдклифф, получивший всемирную известность за роль молодого волшебника Гарри Поттера, записал видеообращение к своим поклонникам из Якутии, пригласив их на фестиваль.

//В мире

Министр инфраструктуры Украины объявил о подписании исторического документа

Министр инфраструктуры Украины объявил о подписании исторического документа

О том, что Украина может перекрыть всё транспортное сообщение с Россией, в четверг, 16 августа, намекнул украинский министр. "В Москву будут ходить только медведи, как в старые добрые времена".

//Общество

Владимир Соловьев заподозрил в сумасшествии назвавшего его «кисонькой» Доренко

Владимир Соловьев заподозрил в сумасшествии назвавшего его «кисонькой» Доренко

Российские журналисты Сергей Доренко и Владимир Соловьев устроили публичную перепалку. СМИ полагают, что поводом для нее послужило недавнее заявление Доренко о своем коллеге в интервью одному из видеоблогеров.

//Происшествия

Нетрезвый москвич устроил дебош на борту самолета

Нетрезвый москвич устроил дебош на борту самолета

Уголовное дело возбуждено в отношении 33-летнего москвича, пассажира бизнес-класса рейса авиакомпании "Алроса" Москва (Домодедово) - Мирный, сообщает пресс-служба Следственного комитета России.

//В мире

Украинский военный озвучил признаки вероятного скорого «штурма Донбасса» ВСУ

Украинский военный озвучил признаки вероятного скорого «штурма Донбасса» ВСУ

Вероятность того, что Вооруженные силы Украины в ближайшее время пойдут на «штурм Донбасса» очень высока. Об этом в разговоре с журналистами сообщил военнослужащий 24-й бригады ВСУ Роман Карапинка.

//В мире

В Турции заявили, что успешно противостоят попытке экономического переворота

В Турции заявили, что успешно противостоят попытке экономического переворота

Благодаря лидерским качествам президента Турции Эрдогана и стойкости турецкого народа страна успешно противостоит попытке экономического переворота, заявил представитель правительства.

//Общество

Видео: адвокаты Януковича в киевском суде подрались с полицией

Видео: адвокаты Януковича в киевском суде подрались с полицией

В четверг в Оболонском районном суде Киева, где рассматривается дело против бывшего президента Украины о госизмене, произошла потасовка между полицией и адвокатами экс-главы государства Виктора Януковича.

//Общество

Сотрудник Минздрава работает на Группу Всемирного Банка

Сотрудник Минздрава работает на Группу Всемирного Банка

В 90-х годах поддерживаемые Всемирным банком «реформы» (приватизация, земельная и сельскохозяйственная реформа, модернизация налоговой системы и т.д.)в итоге сказались разрушительным образом на национальной экономике страны, привели к росту смертности, коррупции.

//В мире

В Киеве пригрозили России "кровавым ответом"

В Киеве пригрозили России "кровавым ответом"

«В случае наступления Россия захлебнется собственной кровью», - пообещал заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Юрий Грымчак.

//Общество

Украинские минометчики подорвались на собственных минах

Украинские минометчики подорвались на собственных минах

Один погиб трое ранены. Таков результат происшествия на позициях украинской армии, о котором сообщили представители военного командования Донецкой народной республики.

//В мире

Терминал аэропорта в Будапеште закрыт из-за российского контейнера

Терминал аэропорта в Будапеште закрыт из-за российского контейнера

Один из терминалов аэропорта Будапешта был закрыт на три часа из-за инцидента с контейнером, привезенным из России. По официальным данным, в нем находилось радиоактивное вещество.

//В мире

В Германии развенчали надежды Украины на помощь НАТО в Азовском море

В Германии развенчали надежды Украины на помощь НАТО в Азовском море

Ситуацию вокруг Азовского моря и надежды Украины на переброску в регион американских и натовских кораблей для противодействия России прокомментировал немецкий политолог Александр Рар.

//В мире

Опубликован прогноз о наступлении на Украине «катастрофической зимы» по вине США

Опубликован прогноз о наступлении на Украине «катастрофической зимы» по вине США

Администрация президента Соединенных Штатов Дональда Трампа обрекает Украину на «катастрофическую зиму». Соответствующий прогноз содержится в материале, опубликованном российскими интернет-СМИ.

//Армия

В России представили бомбардировщик-ракетоносец Ту-22МЗМ

В России представили бомбардировщик-ракетоносец Ту-22МЗМ

Сегодня в Казани был представлен модернизированный дальний многорежимный бомбардировщик-ракетоносец Ту-22М3М. Военно-космические силы России получат эти самолеты в свое распоряжение уже в 2021 году.

//Новости партнеров

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Redtram

//Новости СМИ2

//Новости Lentainform.com

Загрузка...

//Мы в соцсетях

Загрузка...
//Наши партнеры