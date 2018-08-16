Видео посадки боевых самолетов на трассе под Хабаровском
16 августа 2018, 21:30 [ «Аргументы Недели» ]
Видео посадки боевых самолетов на трассе под Хабаровском сделали очевидцы - жители Хабаровского края.
Для проведения летных учений "Восток-2018" специально перекрывали участок автотрассы Хабаровск – Лидога – Ванино с подъездом к Комсомольску-на-Амуре с 91-го по 93-й километры, - сообщает РИА Новости со ссылкой на КГКУ "Хабаровскуправтодор".
Учения, по данным Минобороны, проходят в эти дни и в Забайкальском крае. Здесь экипажи истребителей ВВО отработали перехват самолета-разведчика условного противника.
С летчиками истребительной авиачасти Восточного военного округа, дислоцированной в Забайкальском крае, состоялось плановое летно-тактическое учение по перехвату и принуждению к посадке самолета-нарушителя условного противника. В ходе учений летчики отработали проведение воздушной разведки, обнаружение, перехват и сопровождение летательного аппарата «противника». истребителей.
Летчики выполнили фигуры сложного пилотажа, имитирующие воздушный бой и уход от средств поражения самолета условного противника, также были отработаны тактические элементы по принуждению к посадке условного нарушителя на заданном аэродроме.
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