Видео посадки боевых самолетов на трассе под Хабаровском сделали очевидцы - жители Хабаровского края.

Для проведения летных учений "Восток-2018" специально перекрывали участок автотрассы Хабаровск – Лидога – Ванино с подъездом к Комсомольску-на-Амуре с 91-го по 93-й километры, - сообщает РИА Новости со ссылкой на КГКУ "Хабаровскуправтодор".

Учения, по данным Минобороны, проходят в эти дни и в Забайкальском крае. Здесь экипажи истребителей ВВО отработали перехват самолета-разведчика условного противника.

С летчиками истребительной авиачасти Восточного военного округа, дислоцированной в Забайкальском крае, состоялось плановое летно-тактическое учение по перехвату и принуждению к посадке самолета-нарушителя условного противника. В ходе учений летчики отработали проведение воздушной разведки, обнаружение, перехват и сопровождение летательного аппарата «противника». истребителей.

Летчики выполнили фигуры сложного пилотажа, имитирующие воздушный бой и уход от средств поражения самолета условного противника, также были отработаны тактические элементы по принуждению к посадке условного нарушителя на заданном аэродроме.