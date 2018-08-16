Бузова перед сольным концертом в Крыму отправилась в Свято-Троицкий монастырь

Российская певица Ольга БУЗОВА приехала в Крым, где она даст сольный концерт. Однако перед этим она отправилась в Свято-Троицкий монастырь, пишут "Аргументы недели-Крым".

Об этом БУЗОВА сообщила у себя в социальных сетях. По словам певицы, она познакомилась в Крыму с батюшкой Александром, который и отвез певицу в собор, где находятся мощи Святителя Луки.

«Я благодарна судьбе за то, что она сводит меня с такими добрыми и светлыми людьми. спасибо большое Филиппу КИРКОРОВУ за такое знакомство», – написала она в Instagram.

В «историях» в аккаунте певицы также появились видео, на которых батюшка произносит молитву перед мощами, а также фотографии, где БУЗОВА ставит свечу.

















Большой сольный концерт Ольги БУЗОВОЙ «Под звуки поцелуев» пройдет сегодня, 16 августа, в ялтинском концертном зале «Юбилейный».