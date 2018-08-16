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В Казани прошла выкатка модернизированного бомбардировщика-ракетоносца Ту-22М3М
16 августа 2018, 20:26 [ «Аргументы Недели» ]
В Казани на авиазаводе имени С.П. Горбунова 16 августа состоялась церемония выкатки модернизированного дальнего бомбардировщика-ракетоносца Ту-22М3М. Выкатка - передача на наземные и летные испытания самолета.
Президент "Объединенной авиастроительной корпорации" Юрий Слюсарь сообщил, что Воздушно-космические силы России получат модернизированные бомбардировщики-ракетоносцы Ту-22М3М в 2021 году.
Бомбардировщик-ракетоносец Ту-22М3М предназначен для борьбы с авиационными корабельными группировками и сможет использовать новые образцы вооружения, в том числе крылатые ракеты Х-32 и гиперзвуковые ракеты. Кроме того, в самолете заменили 80% радиоэлектроники и унифицировали его с аналогичным оборудованием Ту-160М. Также модернизирвана кабина пилотов - е сделали более эргономичной, - сообщает ТАСС.
Командующий дальней авиацией России генерал-лейтенант Сергей Кобылаш отметил, что "возможности этой машины далеко превосходят все аналогичные зарубежные машины".
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