В Казани прошла выкатка модернизированного бомбардировщика-ракетоносца Ту-22М3М

В Казани на авиазаводе имени С.П. Горбунова 16 августа состоялась церемония выкатки модернизированного дальнего бомбардировщика-ракетоносца Ту-22М3М. Выкатка - передача на наземные и летные испытания самолета.

Президент "Объединенной авиастроительной корпорации" Юрий Слюсарь сообщил, что Воздушно-космические силы России получат модернизированные бомбардировщики-ракетоносцы Ту-22М3М в 2021 году.

Бомбардировщик-ракетоносец Ту-22М3М предназначен для борьбы с авиационными корабельными группировками и сможет использовать новые образцы вооружения, в том числе крылатые ракеты Х-32 и гиперзвуковые ракеты. Кроме того, в самолете заменили 80% радиоэлектроники и унифицировали его с аналогичным оборудованием Ту-160М. Также модернизирвана кабина пилотов - е сделали более эргономичной, - сообщает ТАСС.

Командующий дальней авиацией России генерал-лейтенант Сергей Кобылаш отметил, что "возможности этой машины далеко превосходят все аналогичные зарубежные машины".