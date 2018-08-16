Гидрометцентр дал прогноз погоды на сентябрь

Гидрометцентр дал прогноз погоды в разных регионах России на сентябрь. По прогнозу синоптиков, на большей части Центрального федерального округа, Южного и Северокавказского первый месяц осени ожидается теплым.

В Москве температура воздуха днем будет составлять в среднем плюс 18 градусов. Ночи похолоднее - плюс 10 градусов.

Выше нормы погода будет на Чукотке и Камчатке, в Магаданской области и севере Хабаровского края. Для Магадана норма 7 градусов в сентябре. Прогноз обещает в Магадане температуру днем выше 4-5 градусов тепла.

В Уральском федеральном округе и на большей части Сибири сентябрь ожидается прохладным.Синоптики прогнозируют температуру воздуха ниже нормы, - сообщается на сайте rg.ru.

Холодный сентябрь синоптики прогнозируют в центральных районах Красноярского края и Томской области.

В в северных районах Сибири - Эвенкии и Таймыре - в сентябре возможен снег.

Жаркую и сухую погоду в Москве вчера прервал мощный ливень. За день выпала четверть нормы осадков. В столичном регионе стало гораздо прохладнее.