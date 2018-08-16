Фигурантку дела «Нового величия» Павликову выпустили из СИЗО

Дорогомиловский суд Москвы выпустил из СИЗО Анну Павликову, которая является фигурантом дела об экстремистской организации «Новое величие». Теперь Павликова будет находиться под домашним арестом.

Суд удовлетворил ходатайство следствия об изменении меры пресечения с заключения под стражу на домашний арест в отношении Анны Павликовой, обвиняемой в создании экстремистского сообщества, - сообщает РИА Новости.

Как ожидается, суд рассмотрит аналогичное ходатайство в отношении другой фигурантки этого дела — 19-летней Марии Дубовик.

Согласно сообщению пресс-службы Следственного комитета РФ, ходатайства об изменении меры пресечения в отношении Павликовой и Дубовик были направлены в суд в связи с окончанием основных следственных действий.

9 активистов движения «Новое величие», которым предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного статьей 282.1 УК РФ (организация экстремистского сообщества), были арестованы в марте.

Дело «Нового величия» вызвало общественный резонанс. 18-летнюю Анну Павликову в московском СИЗО посещал председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Михаил Федотов. Правозащитник отмечал, что девушка имеет ряд серьезных заболеваний,и ее дальнейшее пребывание в СИЗО представляется излишним, даже с учетом тяжести предъявленного обвинения.