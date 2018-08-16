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Найти преступника
16 августа 2018, 17:59 [ «Аргументы Недели» ]
ФСБ России просит оказать содействие в размещение информации о разыскиваемом преступнике. (запрос в приложение) Федеральной службой безопасности Российской Федерации расследовано уголовное дело в отношении группы лиц, организовавших в г. Москве ячейку («джамаат») запрещённой на территории Российской Федерации международной террористической организации «Исламское государство».
Следствием установлено, что члены ячейки осуществляли вербовку граждан для участия в боевых действиях в Сирийской Арабской Республике и планировали совершение террористического акта в местах массового скопления людей на территории Московского региона в День народного единства 4 ноября 2016 года, а также причастны к совершению иных общеуголовных преступлений. В ходе проведённых обысков по адресам проживания членов преступной группы было обнаружено и изъято огнестрельное оружие, боеприпасы, СВУ, а также компоненты для его сборки.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий, был выявлен пособник в подготовке терактов в г. Москве и Московской области Сагайдачный Юрий Владимирович уроженец Московской области г. Балашиха. ФСБ России просит кто знает информацию о место расположение Сагайдачного Ю.В. сообщить в ФСБ России по тел: (495)914-39-08, (495)222-22-24 или 112. Ссылка на анонс о группе: http://www.fsb.ru/fsb/press/message/single.htm%21id%3D10438278%40fsbMessage.html
Михаил Делягин о роли "общаков" в работе ЦБ
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