Россия потратит сотни миллионов на восстановление купола Капитолия в Гаване

Россия, как и обещала, поможет Кубе в реставрации Национального Капитолия в Гаване. На восстановление золотого покрытия купола Капитолия будет потрачено 642 миллиона рублей. Управление делами президента РФ выбрало подрядчика на восстановление купола Капитолия в кубинской столице за 642 миллиона рублей, - сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы на портале госзакупок.

Закупка проводится у единственного подрядчика. Источник финансирования – федеральный бюджет. Реставрационные работы купола должны проводиться в два этапа и завершены к 31 октября 2019 года.

На портале госзакупок также содержится информация о выборе подрядчика по осуществлению строительного контроля в процессе восстановления золотого покрытия купола. Стоимость контракта – 10,85 миллиона рублей. Ранее Управделами президента РФ проводило конкурс на выполнение проектных работ по восстановлению золотого покрытия купола гаванского Капитолия с максимальной ценой контракта 20 миллионов рублей, а еще ранее Управделами заказывало за 2,4 миллиона рублей работы на куполе, чтобы выяснить его техническое состояние.

Гавана в ноябре 2019 года отметит свой 500-летний юбилей. Капитолий был построен в 1929 году. До победы кубинской революции в нем заседал парламент. По архитектуре Капитолий в Гаване напоминает Капитолий в Вашингтоне. Кубинцы гордятся тем, что их Капитолий оказался выше.